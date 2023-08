Ruben Sosa: «Sanchez, il ritorno non mi stupisce! Lui grande tifoso dell’Inter»

Ruben Sosa, ex giocatore dell’Inter, in una lunga intervista rilasciata a Latercera, ha espresso la sua opinione riguardo Alexis Sanchez e il suo probabile ritorno in nerazzurro.

RITORNO – Ruben Sosa ha parlato così del ritorno del Nino Maravilla: «Ritorno all’Inter? Dovrà gestire il suo fisico in modo molto intelligente. Sanchez ha il background e la capacità per farlo. Non è strano che il nome di Alexis Sanchez risuoni in così tanti posti. Meno in una big come l’Inter. Ha avuto una buona stagione al Marsiglia e dimostra che è un grande tifoso della squadra. Sarebbe bello per l’Inter ritrovare un giocatore come il cileno, sarebbe un buon rinforzo. Ha una lunga esperienza. I tifosi lo amano, lui i gol li fa. Vero che l’età passa per tutti, ma fisicamente sta molto bene ed è un giocatore molto professionale. Alexis Sánchez non è uno di quei giocatori che esce caldo dal campo lamentandosi con l’allenatore. Questo fa bene allo spogliatoio, tiene uniti i gruppi».

Fonte: Latercera – Rodrig Fontealba