Rrahmani guarda all’Inter: «Difficoltà contro il Monza dimostrano una cosa»

Amir Rrahmani ha preso come riferimento del suo discorso la sfida vinta dall’Inter contro il Monza per esprimere un concetto valevole per le big della Serie A.

IL COMMENTO – Amir Rrahmani ha parlato a Radio CrC di vari temi connessi alla Serie A, tra cui anche le prestazioni del Napoli e dell’Inter nell’ultima giornata di Serie A. Il difensore dei partenopei si è pronunciato in questo modo in merito al ritorno successo del Napoli contro la Fiorentina per 2-1: «Era importante tornare alla vittoria. La nostra squadra sta lavorando per tenere alto il baricentro, effettuando una pressione alta nei confronti dei portatori di palla avversari. L’obiettivo sarà fare il massimo, guardando alle prossime sfide come se fossero delle finali».

Rrahmani si pronuncia sull’ultima sfida vinta dall’Inter contro il Monza

PRINCIPALE RIVALE – Rrahmani ha anche indicato il suo punto di vista in merito alla vittoria in rimonta dell’Inter sul Monza per 3-2. Prendendo ad esempio i nerazzurri, il calciatore kosovaro ha ribadito un concetto: «Non esistono partite facili, come dimostrato dal match tra Monza e Inter. Tutte le squadre combattono, per cui il modo in cui evolve il match sempre da come la squadra entra in campo. Contano l’atteggiamento e la disponibilità al sacrificio».