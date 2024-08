Rocchi apprezza Marotta: «Dico grazie per come lavora con l’Inter!»

Nel corso di una conferenza all’Hotel Sheraton di Milano è intervenuto Gianluca Rocchi, affiancato da Giuseppe Marotta. Il designatore degli arbitri di Serie A ha espresso un apprezzamento nei riguardi del Presidente dell’Inter.

SUL CAMPO – Gianluca Rocchi ha spiegato le direttive date ai suoi arbitri di Serie A: «Noi vorremmo sempre decisioni da campo, come nell’ultima domenica in cui abbiamo fatto molto bene. Della prima giornata non ero particolarmente entusiasta perché abbiamo preso diverse decisioni, tutte corrette, col VAR. Ma in campo si poteva fare decisamente meglio perché io ribadisco il concetto: ai miei arbitri chiedo decisioni da campo. Poi ci può stare benissimo la svista o al cosa che non puoi vedere. Oggi la tecnologia serve a quello, ad aiutarti con un fallo di mano nascosto che non puoi vedere. Ma con quello che si può vedere mi piacere vedere arbitri che decidono in campo senza grandi ripensamenti».

Rocchi evidenzia il lavoro di Marotta all’Inter

RINGRAZIAMENTI – Dopo aver fatto il punto sulla situazione arbitrale, Gianluca Rocchi si è soffermato anche sull’Inter di Giuseppe Marotta: «Dietro agli errori arbitrali vogliamo evitare che si pensi sempre a ciò che non esiste. Ringrazio Giuseppe Marotta per come lavora l’Inter e dico che il Referee Assistant Manager è una figura ideale con cui rapportarsi e confrontarci per evitare tanti casi e anche episodi durante le partite». Da un’analisi, infatti, è emerso che l’Inter è stato il club a ricevere meno cartellini gialli nella passata stagione. Nel corso della conferenza lo stesso Marotta ha dato il suo contributo attraverso un interessante intervento.