Rovella: «Migliori cinque centrocampisti in Serie A? Brozovic in assoluto!»

Rovella nel corso di una puntata di “Croquetas” in diretta su DAZN con Borja Valero (vedi QUI) ha stilato una lista dei migliori cinque centrocampisti centrali della Serie A, inserendo per primo Marcelo Brozovic, ma non è l’unico dell’Inter.

I MIGLIORI DAVANTI LA DIFESA – Nicolò Rovella parla in breve di quelli che sono a detta sua i migliori cinque centrocampisti centrali in Serie A, inserendo il croato dell’Inter primo della lista: «Migliori cinque? Marcelo Brozovic in assoluto è il migliore in quel ruolo, poi anche Lobotka, Manuel Locatelli, Sergej Milinkovic-Savic e Nicolò Barella».