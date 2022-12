Rossi: «Skriniar a zero non se ne va! Ma attenzione a intesa con l’Inter»

La questione Skriniar continua a tenere banco, visto che il difensore non ha ancora rinnovato il contratto con l’Inter in scadenza al 30 giugno. Il giornalista Rossi, in collegamento per il canale Twitch di Calciomercato.it, parla della questione mostrandosi relativamente ottimista.

FIRMA, CON UN “MA” – Gian Luca Rossi, da sotto la sede dell’Inter, ha una certezza su Milan Skriniar: «A zero non se ne va. Ma attenzione: io vedo che firma, però con un’intesa non scritta tipo Gleison Bremer e Urbano Cairo. Per cui, se l’anno prossimo arrivano nove o dieci milioni, lui va via. Cosa ci guadagna l’Inter? Che non lo perde a zero, ma mai che lo vende a cinquantacinque: agevola Skriniar vendendolo a venti-venticinque. Piero Ausilio e Giuseppe Marotta hanno detto che la proposta l’hanno fatta, ora tocca a lui. Io ero ottimista per Lautaro Martinez e Marcelo Brozovic, a Ivan Perisic non potevi dare sei milioni. Credo che alla fine Skriniar resti, anche la moglie vuole rimanere qua».