Rossi: “Serie A, mi preoccupa dovesse esserci un altro stop. Come si fa?”

Condividi questo articolo

La Serie A fra tredici giorni tornerà in campo, con i recuperi della ventiquattresima giornata. Paolo Rossi, in collegamento con “La Domenica Sportiva” su Rai 2, parla della ripartenza del campionato e di come si potrà arrivare in fondo. L’ex attaccante è preoccupato per la quarantena di gruppo in caso di singolo caso di Coronavirus.

MODIFICATE IL PROTOCOLLO! – In questa settimana le società di Serie A hanno avuto di nuovo delle discussioni, stavolta sul piano B. Domani ci sarà il Consiglio Federale, dove si dovrebbe prendere una decisione definitiva su cosa fare in caso di nuovo stop. Paolo Rossi commenta le ultime notizie: «Secondo me le polemiche non finiranno mai, perché ogni società cerca di coltivare il proprio orticello. Chi per situazioni importanti, tipo la vittoria dello scudetto, chi per le retrocessioni. C’è sempre da riflettere su qualcosa, io sono sempre per il merito sportivo perché è qualcosa di acquisito su cui non si discute. Mi preoccupa se ci dovesse essere un altro stop: non so come si farà, perché c’è un protocollo molto stretto. Se si dovesse trovare un calciatore o un membro dello staff positivo ci sarebbero due settimane di quarantena, sarebbe difficile col calendario. Vediamo come sarà la prima giornata».