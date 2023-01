Rossi rivela: «Mi aspettavo molto di più dall’Inter, ma non dal Milan»

L’allenatore Delio Rossi, ospite di Radio Sportiva, ha detto la sua sui demeriti di Inter, Juventus e Roma nell’inseguimento al Napoli. Sul Milan ha invece espresso un parere diverso.

DELUSIONE − Delio Rossi ha individuato le squadre che lo hanno deluso di più nella lotta scudetto contro il Napoli, tra cui vi è anche l’Inter. L’allenatore ha invece dato un parere differente sulla stagione del Milan. Le sue parole: «Sicuramente mi aspettavo di più dalla Juventus, mi aspettavo di più dall’Inter. Il Milan secondo me è in linea con la rosa che ha a disposizione. E mi aspettavo qualcosa in più anche dalla Roma».