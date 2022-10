Rossi: «Rinnovo Skriniar, precisazione d’obbligo. Inter? O bluff o migliora»

Rossi era presenta all’Assemblea degli Azionisti di ieri, dove la società Inter al completo ha ribadito la volontà di andare avanti con l’attuale proprietà. Il giornalista, in collegamento con Tutti Convocati su Radio 24, ha anche parlato della questione rinnovo di Skriniar dopo le aperture di Marotta (vedi articolo) e Zhang (vedi articolo).

STRANEZZA IN VISTA? – Gian Luca Rossi ha un dubbio: «L’assemblea dell’Inter? Il titolo è che o viviamo in un altro mondo e non abbiamo capito niente o che c’è un’apertura dalla Cina su quest’investimento che ignoriamo. Ne abbiamo fatti tanti di CdA: ho guardato ogni smorfia e ogni occhiata, o c’è stato un bluff o c’è una situazione in miglioramento. Nei prossimi giorni centocinque milioni saranno presi dal famoso prestito, la perdita è di centoquaranta milioni. Tecnicamente è un’iniezione di capitale, ho visto Steven Zhang che parlando di Goldman Sachs e Raine Group ha fatto capire che possono essere mandati per trovare altre opportunità. Come quello dello sponsor di maglia, che cambierà ma non è stato deciso, come il nuovo contratto con Nike e altre sponsorizzazioni. A una domanda aggressiva sullo stadio, col Milan che può andare via, Alessandro Antonello ha detto che sono pronti».

RINNOVA O NO? – Rossi si sposta sul tema mercato: «Su Milan Skriniar la precisazione è d’obbligo. Hanno detto che con offerte importanti se ne parla, ci sono otto in scadenza. O viviamo in un altro mondo o c’è qualcosa che non conosciamo, ma oggi abbiamo avuto la percezione di una situazione che sta migliorando. E non so perché. Da Palazzo Parigi, al termine di due ore di Assemblea degli Azionisti, il cielo sembra un filo più azzurro. Non ho dubbi che da domani si ripartirà con PIF, Aramco e altre cose, ma un partner silente l’Inter ce l’ha già: si chiama Oaktree e a maggio 2024 si faranno i conti. Un presidente che chiude l’Assemblea degli Azionisti e pure con noi della stampa parlando di campioni da tenere non mi sembra uno che sta portando via le tende. Continuiamo a tenere presente una situazione debitoria importante».