Rossi ricorda: “Lecce? Ci si dimentica dei pareggi con Inter e Juventus”

Rossi ha parlato della stagione del Lecce e delle ambizioni di salvezza dei giallorossi. Il tecnico sottolinea i risultati importanti contro big italiane come Juventus e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di “TMW Radio”

PUNTI STRAPPATI ALLE BIG – Delio Rossi fa il bilancio della stagione del Lecce: «Il rammarico fa parte del gioco ma magari ci si dimentica dei pareggi con Juventus e Inter. Magari pensavi anche di non fare punti. La condanna è arrivata negli scontri diretti, tra gli ultimi ad esempio il gol rocambolesco preso col Genoa. Però è sempre tutto col senno di poi: per me le partite finiscono tutte al 90′, poi va analizzato il campionato. Focalizzarsi su un’unica sfida è sbagliato e il rammarico c’è sempre, ma questo discorso vale per tutti. Poi ci sono quelle partite che fanno da spartiacque, penso per esempio all’andata tra Lazio ed Atalanta: vinci 3-0 poi fai 3-3, e lì per la Lazio è iniziato un altro campionato».