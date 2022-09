Rossi: «Parlato con Marotta! No esonero Inzaghi, interviene in altro modo»

Rossi era uno degli invitati alla cena organizzata ieri sera dal presidente Pellegrini (vedi articolo). Il giornalista, in un video pubblicato sul suo canale YouTube, fa sapere di aver parlato con Marotta anche della questione legata al futuro di Inzaghi con l’Inter.

IL RITROVO – Gian Luca Rossi ripercorre quanto accaduto ieri: «Sono reduce da una serata meravigliosa. Devo ringraziare il presidente Ernesto Pellegrini, che mi ha invitato a una cena privata a casa sua coi giocatori dello scudetto e della prima Coppa UEFA. Era presente anche l’Inter di oggi, che ha voluto rendere omaggio a quella di ieri con Giuseppe Marotta. Ho parlato con Marotta, non a livello di intervista, e l’ho visto determinato. Se siete del club di quelli che vogliono cacciare subito l’allenatore vi devo deludere immediatamente, perché Marotta ha intenzione di intervenire in altro modo. Abbiamo guardato tutti e due, sul suo telefonino, il confronto con l’Inter di Antonio Conte che vinse lo scudetto: aveva gli stessi punti in classifica di oggi, dodici, era staccata dal gruppo al settimo posto di cinque punti dal Milan primo in classifica. E con lo stesso numero di gol subiti. Questa è una situazione che abbiamo già vissuto, Marotta intervenì con Conte e la situazione migliorò. Qualcosa verrà rivisto dal punto di vista della preparazione, non so quanto. Ho visto Marotta molto determinato, Inzaghi credo si sia reso conto che deve cambiare certe cose».