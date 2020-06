Rossi: “Il Napoli ha un vantaggio. Inter, Conte non perde l’occasione”

Rossi dà il Napoli favorito per la partita di stasera, ma ritiene che l’Inter di Conte abbia delle possibilità di ribaltare il risultato. L’ex attaccante, ospite di Rai Sport, spiega come si potrebbe sviluppare il ritorno della seconda semifinale di Coppa Italia, in programma al San Paolo alle ore 21.

PRONOSTICO LEGGERMENTE SBILANCIATO – Paolo Rossi ha una preferenza per stasera: «Diciamo che, in percentuale, darei qualcosa di più al Napoli. Intanto ha vinto fuori casa 0-1 una partita difficile (all’andata, ndr), giocare a Napoli un piccolo vantaggio lo ha. Certo non è da accontentarsi: bisogna stare attenti a tutte le squadre di Antonio Conte, è uno che non vuole perdere mai un occasione. È l’allenatore che dà sempre la carica giusta, poi mi è sembrato di leggere negli ultimi tempi che c’è forse un po’ di credibilità che viene a mancare in campionato. Non vorrei che la Coppa Italia diventasse l’obiettivo principale, senza dimenticare l’Europa League. L’Inter ha due squadre davanti come Juventus e Lazio, mentre invece in Coppa Italia se la gioca».