Rossi: «Lukaku doveva evitare, vomitevole sull’Inter! Stesse zitto»

Rossi salva Lukaku dal punto di vista calcistico, ma non certo da quello umano. Dopo le clamorose rivelazioni degli ultimi giorni, con il voltafaccia all’Inter dell’ex numero 90, il giornalista lo critica da un video sul suo canale YouTube.

PESSIMO COME UOMO – Gian Luca Rossi dedica un ultimo pensiero all’ormai ex: «Romelu Lukaku è il passato, vorrei chiudere i conti con lui. Al di là del professionismo si evince la violazione totale dei principi di correttezza e realtà. Uno può dire di essere un professionista e giocare per chi lo paga di più, lo hanno sempre detto tutti. Però devo dire che siamo andati veramente oltre, riflettendoci a freddo. Il 30 dicembre 2021 aveva detto che in Italia per lui c’era solo l’Inter, ma se tutto andrà bene andrà alla Juventus. Sempre il 30 dicembre 2021 aveva detto di voler chiedere scusa ai tifosi dell’Inter, per come se n’era andato. Il primo giorno di quest’anno dice che i tifosi dell’Inter sono veramente speciali, i migliori che abbia incontrato, che ha avuto sempre l’Inter nel cuore e che spera di rimanere il futuro. 1 gennaio 2023. E il 24 maggio 2023, dopo la finale di Coppa Italia, dice che appartiene all’Inter. Non so: francamente non ho mai visto nulla del genere, e non mi sorprendo più di nulla. Almeno stai zitto… Non ho mai sentito una roba del genere, ma non mi sentirete mai dire che Lukaku sia un giocatore scarso. Non mi sorprendono queste dichiarazioni, ma il tenore e la loro forza. È un’autentica presa per il culo della gente: almeno stai zitto, fai il professionista fino in fondo e vai a giocare per soldi, ma evita queste cose che sono vomitevoli».