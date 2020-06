Rossi: “Lautaro Martinez non brillante. Inter, come si può criticare Conte?”

Paolo Rossi approva una parte delle critiche su Lautaro Martinez, a seguito di Napoli-Inter, ma non su Conte. L’ex attaccante, intervenuto in collegamento con “La Domenica Sportiva” su Rai 2, ritiene che il lavoro dell’allenatore nerazzurro sia stato impeccabile.

QUALIFICAZIONE MANCATA PER SFORTUNA – Paolo Rossi promuove l’Inter vista sabato sera a Napoli. L’ex attaccante si esprime sulla semifinale di Coppa Italia e su alcuni dei suoi protagonisti: «La partita l’ha fatta l’Inter, che era la squadra che stava meglio dal punto di vista fisico. È vero che in questo momento Lautaro Martinez non sta attraversando un momento di forma brillante. Probabilmente le voci sul Barcellona, che forse sono anche vere, lo distolgono un pochettino dall’attenzione che dovrebbe avere. Ci sta, ha fatto un’annata straordinaria, ce ne sono tanti di attaccanti che non segnano da oltre tre mesi. Per quanto riguarda Antonio Conte non so come si possa criticarlo. Ha fatto delle cose incredibili anche quest’anno a Milano, è diventata una squadra adesso l’Inter. Che manchi qualcosa sì ma la completerà con due-tre giocatori nuovi, poi è pronta per competere su più fronti. Conte sta dimostrando di essere un allenatore straordinario, trasmette tantissimo ai giocatori. Come si fa a criticare Conte?»