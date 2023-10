Rossi: «Lautaro Martinez che fai? Inter, una cosa incomprensibile!»

L’Inter ha pareggiato contro il Bologna per 2-2 dopo essere passata in vantaggio di due lunghezze. Ne parla Gian Luca Rossi, che si interroga anche su Lautaro Martinez

INCOMPRENSIBILE − Sul suo canale YouTube, Gian Luca Rossi commenta così il pareggio col Bologna: «Finita male, non è una sconfitta come il Sassuolo, ma un pareggio che ti viene la sacramentale. Non si capisce il motivo. L’Inter ha avuto il merito di andare sul 2-0 nel giro di un quarto d’ora, cosa da illustrarsi gli occhi, ma la partita non si è chiusa. Lautaro Martinez alla fine è il protagonista principale dell’episodio che cambia l’inerzia di questa partita. Perché andare a strattonare a palla lontana Ferguson? Non capisco e mi manda in bestia. Il Bologna è entrato in partita per meriti non suoi ma dell’Inter».