Delio Rossi: «Inzaghi il migliore degli ultimi anni in un aspetto. Dopo Conte…»

Delio Rossi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha valutato il lavoro di Simone Inzaghi con l’Inter. Sottolineando un suo merito particolare.

VALUTAZIONE – Il tecnico Delio Rossi, da allenatore, valuta così il lavoro di Simone Inzaghi all’Inter: «Avevi Conte che ha vinto, questo significa che già arrivare secondi è una sconfitta. Ma non è così. Bisogna valutare il lavoro in tutti i suoi aspetti. Per esempio, Simone è l’allenatore che negli ultimi anni è arrivato più lontano in Champions League. Nella lotta scudetto adesso farà grande differenza la condizione fisica e la capacità di arrivare al meglio con i propri giocatori più importanti».