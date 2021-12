Rossi: «Inzaghi è andato oltre le aspettative! Stimmate del predestinato»

Inzaghi sta facendo molto bene all’Inter, attualmente prima in classifica. Delio Rossi – intervenuto nel corso di Maracanà, in onda su TMW Radio -, parla proprio del tecnico nerazzurro, definendolo un predestinato. Di seguito le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi sta guidando molto bene un’Inter priva di grandi nomi come Romelu Lukaku Achraf Hakimi e Christian Eriksen. Delio Rossi sottolinea quanto il tecnico ex Lazio sia andato oltre le più rosee aspettative: «Onestamente pensavo che facesse bene, ma è andato oltre le più rosee previsioni. Fa capire che sta diventando un allenatore importante. Pronto a vincere? Quando vinci lo sei, lo sai solo dopo. Ha le stimmate del predestinato. Mi ha stupito Inzaghi ma anche Gasperini, così come Pioli, che si sta riconfermando e non era così scontato. Poi c’è Italiano, ma anche Dionisi. Forse quello che mi ha stupito di più Andreazzoli, che sta facendo giocare bene l’Empoli».