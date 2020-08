Rossi: “Inter, sfogo Conte non legittimo. C’è qualcosa che non sappiamo”

Paolo Rossi, ex calciatore e opinionista “Rai”, ha commentato le durissime parole di Antonio Conte (che trovate QUI) dopo Atalanta-Inter. Uno sfogo veemente, che ha creato due schieramenti opposti

SPACCATURA – Le parole di Antonio Conte hanno letteralmente diviso le acque. Tutti gli opinionisti hanno cercato di interpretare pensieri e opinioni del tecnico. L’ha fatto anche Paolo Rossi, ex calciatore e opinionista, durante “La Domenica Sportiva”: «È difficile capire le motivazioni di questo sfogo. Nel momento in cui l’Inter fa un gran campionato, è cresciuta ed è arrivata seconda non mi sembra ci siano le premesse per andare contro la dirigenza. Vorrebbe più protezione da parte della società, più vicinanza: è evidente che c’è qualcosa che non conosciamo, che non siamo venuti a sapere. Possiamo ritenere che l’Inter è il club che si è avvicinato di più alla Juventus in questa stagione, anche se poi durante il campionato è mancata un po’ negli equilibri. Diventa incomprensibile capire le motivazioni di questo sfogo di Conte».