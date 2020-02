Rossi: “Inter, derby dà slancio pazzesco! Conte ora non può nascondersi”

Inter-Milan si è chiusa con la vittoria in rimonta dei nerazzurri di Conte, che piegano i rossoneri e acciuffano la Juventus al primo posto in classifica. Paolo Rossi – ospite della “Domenica Sportiva”, in onda su “Rai 2” – analizza il derby di Milano e il grande lavoro di Conte. Di seguito le sue dichiarazioni.

VERA INTER – Inter-Milan si è chiusa con la vittoria in rimonta dei nerazzurri di Antonio Conte, protagonisti di un primo tempo alquanto insufficiente. Paolo Rossi non ha dubbi: «La vera Inter è quella del secondo tempo, cioè quella che abbiamo visto finora. Semmai non era quella del primo tempo. Il Milan ha giocato un primo tempo straordinario, il gol di Marcelo Brozovic ha restituito fiducia all’Inter ed è uscito fuori tutto il temperamento della squadra. È difficile spiegare le due facce del Milan, con l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic credo sia cambiato qualcosa. Ha un altro peso, è finalmente una squadra. Ibrahimovic dà sicurezza, è un giocatore straordinario in questo. Il secondo tempo è quasi inspiegabile, c’è stato un calo di tensione probabilmente, poi le partite non le riprendi più».

ALLA LUCE DEL GIORNO – Rossi crede che ora Conte non possa più nascondersi quando si parla di Scudetto: «Diciamo che l’Inter quest’anno ha preso molti giocatori nuovi ma è cambiata soprattutto con l’avvento di Conte che ha cambiato la mentalità. È una squadra che ha voglia di acciuffare il risultato. Il secondo tempo è emblematico del tipo di temperamento e carattere che ha portato. Questa vittoria dà uno slancio pazzesco all’Inter, ha ribaltato completamente la partita ed è in una posizione di fiducia. A questo punto della stagione è in testa con la Juventus e Conte non può più nascondersi».