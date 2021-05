Rossi: «Conte, notizia devastante. Mi ha ricordato addio Mourinho»

Valentino Rossi – grande campione di motociclismo e noto tifoso dell’Inter – ha parlato a “Sky Sport 24” dell’addio di Antonio Conte e del futuro per la panchina nerazzurra.

NOTIZIA DEVASTANTE – Questo il commento di Valentino Rossi sull’addio di Antonio Conte all’Inter: «La notizia di Conte è stata devastante, bruttissima. Non me l’aspettavo. Era bellissimo con lui. Nel girone di ritorno è stato bellissimo perché funzionava tutto, non mi aspettavo che se ne sarebbe andato. Il calcio ha diverse dinamiche, ma di solito uno va via quando non vince. Vederlo andare via è stato quasi come veder andare via Mourinho dopo la finale di Champions League. Soffri tutto l’anno, poi quando è il momento di godere non puoi farlo. Mi dispiace, spero si riesca a prendere un allenatore di livello».