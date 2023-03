Rossi: «Calcio italiano ai vertici! Inter, Milan e Napoli ma non solo»

Il CT dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato in diretta a Radio Sportiva di quanto conquistato dalle squadre italiane in Champions League. Inter (vedi articolo), Milan e Napoli sono tra le otto migliori squadre d’Europa e non è un caso per Rossi. Queste le sue parole.

VERTICI − Il CT dell’Ungheria, Marco Rossi, ha parlato del percorso delle italiane in Champions League. Intervenuto in collegamento su Radio Sportiva, si è espresso sull’exploit europeo: «Chances in Champions League? Sono rimaste otto squadre e tra queste tre sono italiane. Inter, Milan e Napoli. Non solo: ci sono anche quattro allenatori italiani. È la dimostrazione che tutto ciò che di negativo è stato detto dopo la mancata qualificazione ai Mondiali era probabilmente abbastanza privo di fondamento. Il campionato italiano resta ai vertici del calcio europeo. C’è da riconoscere che in Italia si faccia calcio in maniera seria, che ci siano professionisti, giocatori e allenatori di grande spessore».