Rossi: “Belotti pallino di Conte. Se Lautaro Martinez va ideale per l’Inter”

Rossi sponsorizza Belotti per l’Inter, in caso di partenza di Lautaro Martinez. L’ex attaccante, intervenuto in collegamento durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2, dopo aver parlato a livello generale della ripresa della Serie A (vedi articolo) si focalizza sul mercato della squadra di Conte.

NUOVA PUNTA – Paolo Rossi fa un nome “italiano” per affiancare Romelu Lukaku: «Leggevo che Edinson Cavani voglia andare all’Atlético Madrid. Accantoniamo per un attimo Cavani: credo che un vecchio pallino di Antonio Conte rimanga Andrea Belotti. È quel giocatore, qualora Lautaro Martinez dovesse andare a Barcellona, più indicato: è forte, ha fisicità, è un goleador. Sarebbe un giocatore ideale per l’Inter».