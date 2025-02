Rossella Sensi risponde a Moratti: «Roma ha offerto Totti all’Inter? Sorpresa e delusa!»

Rossella Sensi, ex Presidente della Roma, ha reagito alle parole dell’ex patron dell’Inter Massimo Moratti in merito al fatto che i giallorossi avrebbero offerto Francesco Totti ai nerazzurri per ovviare a dei problemi economici.

IL PUNTO – Rossella Sensi non ci sta: le parole di Massimo Moratti, relative a una presunta necessità avvertita dalla Roma di cedere Francesco Totti ai nerazzurri quando l’imprenditore italiano ricopriva il ruolo di Presidente dell’Inter, hanno scatenato una dura reazione dell’ex numero uno giallorosso sui social. Con un post pubblicato sul proprio account Instagram, infatti, l’attuale sindaca di Visso ha voluto esprimere con forza la sua posizione sul punto.

Sensi e la risposta a Moratti: Roma non offrì Totti all’Inter

LA RISPOSTA – Sensi si è espressa in questi termini per controbattere alle dichiarazioni di Moratti: «Sono rimasta sorpresa e delusa stamattina. Mi dispiace leggere le parole di Massimo Moratti al Corriere della Sera in cui parla di una Roma disperata che aveva offerto Totti all’Inter. Mio padre non ha mai pensato nemmeno lontanamente di vendere Francesco a nessun club. Basterebbe chiedere al presidente e amico Florentino Perez che ha capito da subito come non ci fosse la minima possibilità di aprire una trattativa per portarlo a Madrid».