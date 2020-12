Rose: “Eliminare Real Madrid? Non ci cambia nulla. Sappiamo cosa fare”

Marco Rose Borussia Monchengladbach

Marco Rose, allenatore del Borussia Monchengladbach che domani affronterà il Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa. Il tecnico della formazione tedesca ha parlato del compito che la sua squadra deve svolgere, indipendentemente da chi verrà o meno eliminato dal girone.

COMPITO DA SVOLGERE – Marco Rose mette le cose in chiaro: il suo Borussia Monchengladbach è a conoscenza del compito che deve svolgere, senza pensare a chi verrà eliminato dal Gruppo B. Queste le sue parole in conferenza stampa, prima della sfida di domani contro il Real Madrid. Una sfida il cui risultato, inevitabilmente, condizionerà le possibilità di qualificazione per l’Inter: «Abbiamo studiato nuovamente la partita di andata, non penso ci sarà molto di nuovo perché il Real Madrid gioca quasi sempre nello stesso modo. Ci stiamo focalizzando su diverse cose, anche la possibilità di far emergere le nostre qualità individuali. Avremmo voluto davvero tanto giocare in un Bernabeu pieno, è un peccato che questo non sia possibile, in ogni caso non vedo alcun vantaggio per noi. Siamo pronti per la partita e sappiamo quale sia il compito che dobbiamo svolgere, non c’è motivo di essere tesi. Non vediamo l’ora di giocare e vogliamo sfruttare la nostra favorevole posizione di partenza. Domani possiamo fare davvero qualcosa di storico. La possibilità di eliminare il Real? A noi non cambia assolutamente nulla».