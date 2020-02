Rosa Juventus non si batte, Inter e Lazio avanti con le alternative – GdS

Condividi questo articolo

Seconda parte dell’analisi sulla lotta scudetto firmata “La Gazzetta dello Sport”. Dopo aver studiato gli incroci di calendario (QUI), è la volta degli organici, messi sotto la lente d’ingrandimento della rosea. La Juventus è fuori classifica per ricchezza di scelte. Inter e Lazio devono fare di necessità virtù, ma vantano un parco alternative da non sottovalutare

FUORI CLASSIFICA – Lo aveva sottolineato persino Jurgen Klopp di recente: la rosa della Juventus è potenzialmente spaventosa. Antonio Conte ha avuto di che lamentarsi fino a gennaio, quando il club nerazzurro ha fatto di tutto per accontentarlo. Poiché il gap di scelte con i bianconeri è venuto fuori con veemenza durante lo scontro diretto di San Siro. L’ingresso di Gonzalo Higuain, e Rodrigo Bentancur, ha consegnato la vittoria ai ragazzi di Maurizio Sarri. Mentre le rimonte subite a Dortmund e a Barcellona avevano fatto gridare al fuoco. Il mercato invernale ha dato a Conte la possibilità di respirare, mettendo le mani in una quantità di alternative più variegata. È mancato però l’ultimo tassello, quello del centravanti di scorta in grado di far rifiatare Romelu Lukaku, ma l’Inter ha comunque otto punti in più rispetto allo scorso campionato.

SCEGLIERE – La Lazio, dal canto suo, non ha praticamente mosso nulla in sede di trattative. Segno che la società fosse pienamente convinta del valore di questa rosa. I risultati stanno dando ragione a Claudio Lotito, ma Inzaghi dovrà sperare (come Conte del resto) di non essere bersaglio ripetuto di infortuni e squalifiche. Quando inizieranno a farsi sentire i primi caldi, e gli impegni diventeranno più fitti per Inter e Juventus, l’assenza dalle coppe potrebbe rivelarsi una carta importante da giocare al momento opportuno.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Luigi Garlando