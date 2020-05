Rongoni (Lione): “Ripresa? Rischio infortuni. Da allenare anche la mente!”

Paolo Rongoni, ex preparatore tra le altre di Roma e Marsiglia, oggi del Lione (avversario della Juventus in Champions League) nel corso di un’intervista alla “Gazzetta dello Sport” ha parlato del rischio infortuni dopo la ripresa degli allenamenti.

INFORTUNI – Paolo Rongoni, preparatore atletico del Lione, parla della ripresa degli allenamenti e inevitabilmente del rischio infortuni: «Per tornare in forma ci vorranno almeno tre settimane, forse anche quattro. I primi quindici giorni saranno di allenamenti individuali, poi servono un paio di settimane di sedute collettive. Il problema più grande è ricostruire l’aspetto metabolico, seguendo anche il lato psicologico. Questa è una situazione diversa dalla preparazione precampionato. Sarà fondamentale allenare anche la mente. È per questo che dico che bisogna introdurre subito il pallone: perché è lo strumento di lavoro e perché si possono fare lavori rispettando il distanziamento anche con la palla. Sarà importante riattivare l’attività cardiovascolare. Il cuore è un muscolo, va allenatore, ha bisogno di stress. La ripresa dovrà essere progressiva, il rischio più grande è quello di aumentare subito l’intensità. Quelli muscolari sono i più probabili, soprattutto sulla catena posteriore. Mi vengono in mente i flessori, ad esempio: stare maggiormente seduti, dormire di più comprime la colonna vertebrale. Se si dovesse tornare a giocare ci sarà un tour de force, con gare ogni tre giorni. Sarà decisivo il turn-over e il gruppo. Un giocatore ben allenato regge bene fino al 75′, di solito pesano gli ultimi 15 minuti. Ma da quando c’è la VAR si gioca in media oltre i cento minuti ed allora lo sforzo è più grande. Dovremmo convivere con il virus».

Fonte: Gazzetta dello Sport.