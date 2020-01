Cristiano Ronaldo: “Vincere per mettere pressione all’Inter, spero perda!”

Condividi questo articolo

Cristiano Ronaldo, oggi autore di una tripletta in casa nel corso di Juventus-Cagliari nel 4-0 finale, al termine della partita ai microfoni di “Sky Sport” ha detto di essere contento della vittoria così da mettere pressione all’Inter, e inoltre spera in una sconfitta dei nerazzurri questa sera contro il Napoli.

IN ATTESA DI NAPOLI-INTER – Cristiano Ronaldo dopo aver trascinato la Juventus nella vittoria interna per 4-0 contro il Cagliari (QUI il report) al termine della partita spera nella sconfitta dell’Inter questa sera: «Era importante vincere per mettere pressione all’Inter. Dobbiamo migliorare in tutti gli aspetti, non solo in difesa. Ovviamente mi aspetto che l’Inter perda però noi dobbiamo pensare a noi stessi».