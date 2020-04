Ronaldo: “Con Vieri undici partite all’Inter, troppo poco! Moratti…”

Condividi questo articolo

Ronaldo ha parlato con Vieri (qui il suo intervento) nel corso di una diretta Instagram sul suo profilo ufficiale. L’ex attaccante, ora presidente del Valladolid, ricorda il periodo all’Inter e non si fa mancare la frecciatina a Moratti per quanto successo nel 2002.

PERIODO RISTRETTO – Ronaldo parla con affetto a Christian Vieri dell’Inter: «Abbiamo giocato esattamente undici partite insieme, troppo poco. Anche io avevo una voglia di giocare assieme a te, veramente quel periodo è stato bruttissimo per me: uno dei periodi più duri della mia vita. Era una sofferenza, tu l’hai visto da vicino. Poi ero giovane, non avevo l’esperienza per affrontare queste situazioni. Non era una distorsione o un problema muscolare, che in due mesi lo metti a posto: mi è capitata una tendinite brutta, mi è partito il tendine ed è stata una storia molto brutta. Io ho visto tantissime cose belle tue all’Inter, nell’Atlético Madrid e nella Lazio: dovunque sei andato hai segnato. Hai fatto più di trecento gol, e sono tanti, e noi abbiamo giocato undici volte insieme e una sono stato espulso, nel derby (23 ottobre 1999, ndr). Il 5 maggio? Forse doveva essere così, destino. È finito ancora per quella storia, che alla fine Massimo Moratti ha preferito Héctor Cuper. L’Inter quest’anno bene, Antonio Conte è molto intenso e carica».