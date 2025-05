Ronaldo: «Moratti persona speciale. Semifinale Inter da infarto!»

Ronaldo Luís Nazário de Lima, rimasto in Italia dopo aver partecipato alla festa per gli 80 anni di Massimo Moratti, è presente oggi al gran premio di Imola di Formula 1. Il “Fenomeno” ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport sulla finale di Champions League raggiunta dall’Inter.

IL COMMENTO – Soggiorno in Italia prolungato per Ronaldo. Dopo aver preso parte alla festa per l’ottantesimo compleanno di Massimo Moratti, l’ex pallone d’oro brasiliano sta assistendo oggi al Gran Premio di Imola. Intercettato nel Paddock della pista, Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. Ronaldo parla così di Moratti e della finale di Champions League: «È grazie a lui se sono qua. Ho fatto questo viaggio solo per lui. Moratti è veramente una persona speciale, una delle migliori che abbia mai conosciuto nel mondo del calcio. Ci tenevo tanto ad esserci in un giorno così importante per lui. Questo mi ha permesso di allungare il weekend ed essere qui a vedere la Formula 1. Ronaldo, la finale di Champions? Speriamo bene, non vorrei fare un pronostico. Vedo grande possibilità, Inter è forte. Viene da una semifinale con il Barcellona da infarto. Sono contentissimo che c’é l’hanno fatta, ma sarà una finale durissima. PSG gioca benissimo, Luis Enrique è fortissimo. Ma l’Inter ha più tradizione e spero possa vincere».