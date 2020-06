Ronaldo: “Lautaro Martinez? È già in una grande squadra! Inter-Getafe…”

Ronaldo ha parlato in una conferenza organizzata dal Banco Santander. L’ex Fenomeno dell’Inter, attualmente presidente del Real Valladolid, dopo aver fatto le avances a Sanchez (vedi articolo), spinge i nerazzurri in Europa League e commenta i rumors di mercato su Lautaro Martinez. Di seguito le sue dichiarazioni, riportate da “gazzetta.it”

AVANTI – Ronaldo proietta lo sguardo verso l’Europa League, che vedrà l’Inter affrontare il Getafe (vedi articolo): «In Europa League vedo l’Inter superiore al Getafe, penso che abbia più possibilità di vincere, mentre non ho davvero idea di cosa possa succedere tra Siviglia e Roma, una sfida apertissima». E sui rumors di mercato che vogliono Lautaro Martinez vicino al Barcellona, Ronaldo afferma: «Un ottimo attaccante che è già in una grande squadra. Vediamo cosa succede nel mercato, che prevedo movimentato. Non so se gli conviene restare all’Inter a fare il titolare o andare al Barcellona a lottare per un posto: non posso decidere per lui e non so cosa sia meglio per lui. Però posso dire che nella vita ci sono scelte più difficili…».

