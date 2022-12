Ronaldo: «All’Inter 5 anni bellissimi, lì sono diventato ‘Fenomeno’. Grazie!»

Ronaldo ‘Il Fenomeno’ ha parlato della sua grande esperienza all’Inter tra il 1997 e il 2002. Il brasiliano, Pallone d’Oro, ricorda con grande affetto i tifosi nerazzurri

SOLO GRAZIE − Il Fenomeno Ronaldo si è concesso ai microfoni di Dazn parlando ovviamente della sua esperienza in nerazzurro: «Il campionato italiano negli anni ’90 è stato il più duro e visto, il più importante al mondo. Paolo Maldini il più duro e intelligente, quello che mi ha messo più in difficoltà. L’Inter ha un grande ruolo nella mia carriera, sono stati 5 anni bellissimi a Milano. Ho conosciuto i tifosi più appassionati al mondo. Lì sono diventato il Fenomeno. Devo ringraziare l’Inter per quello che mi ha dato, i tifosi nerazzurri e italiani in generale sono innamorati di me e io devo tanto a loro».