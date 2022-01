Ronaldo: «Grande Inter! Vieri voleva giocare con me. Cuper? Un ricordo»

Ronaldo, indimenticabile fenomeno dell’Inter, ricorda i tempi in nerazzurro con Vieri e racconta un aneddoto su Hector Cuper. Ecco i suoi ricordi, in diretta alla BoboTV su Twitch.

COPPIA MAI NATA – Ronaldo e Christian Vieri, una coppia che fece sognare i tifosi dell’Inter nell’estate 1999. Ma che in nerazzurro si vede molto poco, a causa degli infortuni del brasiliano. Che ricorda così l’arrivo di Bobo a Milano: «Lui è venuto all’Inter per giocare con me, e io ero contento. Lui era forte, con le sue qualità e le mie potevamo fare bene. Peccato che mi sono fatto male, abbiamo giocato davvero poco insieme».

ALLENAMENTI DURI – Ronaldo ricorda poi i duri allenamenti sotto la guida di Hector Cuper, tecnico con cui non scoppiò mai l’idillio all’Inter. Ecco il ricordo del brasiliano: «Vogliamo parlare di Cuper? Ogni mattina 3 km di corsa come riscaldamento, mamma mia! Io provavo a convincerlo che dovevo fare altro, provare gli sprint, ma niente».

ARIA DI DERBY – Ronaldo continua poi a seguire la sua ex squadra. E il Fenomeno si complimenta per il primo posto in classifica dei nerazzurri: «Grande Inter, la capolista! Sabato c’è il derby, no? Lo guarderò per forza, troppo bello».