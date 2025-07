Ronaldo convinto: «Mondiale per Club ha dimostrato nostro livello!»

Ronaldo ha effettuato un bilancio sull’andamento del Mondiale per Club per le squadre sudamericane. Di seguito le sue parole.

IL GIUDIZIO – Ronaldo ha rilasciato un’intervista a Direct TV Sports concentrandosi sul rendimento delle squadre sudamericane al Mondiale per Club: «Ci chiediamo come possiamo competere, abbiamo visto cose molto positive nel torneo. Dobbiamo migliorare ciò che offriamo per generare più entrate ed essere più competitivi con il nostro budget. Anche se, in realtà, europei e arabi hanno budget infiniti. Questa competizione è stata un’ottima idea per confrontare tutti i livelli delle squadre».