Ronaldo ci riprova! Nel mirino l’acquisizione di un club brasiliano

Come anticipato dal Brasile, l’ex stella di Inter e Milan, Ronaldo il Fenomeno, potrebbe rientrare nel mondo del calcio ancora una volta come patron.

RITORNO – Ronaldo Luis Nazario da Lima, noto come Il Fenomeno, è pronto a rimettersi in gioco nel mondo del calcio, ancora volta nuovamente da presidente. Dopo aver chiuso l’esperienza con il Valladolid in Spagna,l’ex Inter guarda al Brasile e sarebbe vicino a rilevare il Corinthians, una delle società più blasonate del Sudamerica. Il club paulista però, sarebbe in grave difficoltà economica.

Ronaldo, ritorno possibile! Il Corinthias ci crede

BRASILE – Secondo quanto riportato da Carro.Blog.br, l’ex attaccante dell’Inter e del Brasile campione del mondo sarebbe pronto a un nuovo investimento, forte anche del suo passato da dirigente con esperienze vincenti al Cruzeiro. In Brasile, il suo profilo viene visto come ideale per avviare un processo di ricostruzione in casa Corinthians. L’idea è quella di portare solidità manageriale e visione a lungo termine.