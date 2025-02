Ronaldo: «Avevo rinnovato con il Barcellona! Poi arrivò l’Inter»

L’ex giocatore dell’Inter, Ronaldo, ha parlato nel corso di una lunga videointervista con Romario, anche lui ex giocatore. Tra i tanti temi toccati, anche l’arrivo all’Inter.

PASSATO – Ronaldo Il Fenomeno, nel corso di una lunga chiacchierata insieme a Romario, sul suo canale Youtube, è tornato a parlare del suo passaggio all’Inter. Il pallone d’Oro brasiliano ha parlato così del suo passaggio in nerazzurro: «È un club straordinario, con una città meravigliosa. Tuttavia, credo che abbiano avuto gravi problemi di gestione per un lungo periodo. Tu sei stato il primo a lasciare in modo negativo. Poi anche io sono andato via con rapporti non dei migliori. E la stessa sorte è toccata a Ronaldinho, Rivaldo e Neymar».

DURO COLPO – Ronaldo poi, sottolinea la modalità di trasferimento proprio all’Inter al termine della sua avventura a Barcellona: «Avevamo trovato un accordo per il rinnovo del contratto, che avevamo anche firmato. Passano cinque giorni, mi chiamano e mi dicono: “Non possiamo rispettare questo contratto, non possiamo rinnovare. Ti diamo quindi la possibilità di trattare con chiunque altro.” Per me è stato un colpo molto duro. E poi è arrivata l’Inter: sono arrivati in Spagna e mi hanno comprato»