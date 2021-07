Oggi è il giorno di Italia-Spagna, atto che vale la finale di Euro 2020. Alle 21 a Wembley gli Azzurri sono pronti a giocarsi la storia contro le Furie Rosse e uno dei protagonisti della sfida, come in tutto l’Europeo, sarà Barella. Su di lui ha speso belle parole Romulo, ex centrocampista della Nazionale Italiana attualmente in forza al Cruzeiro, in un intervento a Sky Sport 24.

MEDIANA AZZURRA – Non ha avuto modo di debuttare con la maglia azzurra, ma Romulo continua a seguire con attenzione il gruppo che sta ben impressionando a Euro 2020. L’esterno destro, rientrato in Brasile, esalta il centrocampo italiano: «Jorginho è un giocatore d’oro. Ho avuto modo di conoscerlo e di giocarci insieme. E si capiva subito che avesse qualcosa in più. Marco Verratti mi piace molto e lo considero al momento uno dei migliori al mondo. Nicolò Barella può diventare il miglior centrocampista al mondo. Ha qualità e tanta voglia di arrivare. Questi tre sono perfetti insieme. L’Italia può vincere e la vedo leggermente favorita». Queste le parole di Romulo, che evidenzia il talento del centrocampista dell’Inter anche in prospettiva futura.