Romulo: “A gennaio vicino all’Inter, ma tutto saltato per un motivo. Tonali…”

Romulo, ex giocatore del Brescia svincolatosi al 30 di giugno, ha parlato a “105 Autogol” su Radio 105, svelando un retroscena di mercato secondo il quale sarebbe stato vicino all’Inter nel mercato di gennaio.

RETROSCENA – Romulo, ex giocatore del Brescia da cui si è svincolato al 30 di giugno, ha raccontato un retroscena di mercato riguardo al passaggio in nerazzurro saltato a gennaio: «Sono stato vicino all’Inter, stavamo trattando ma poi è sfumato tutto perché avendo già giocato con Genoa e Brescia non potevo indossare un’altra maglia in stagione. È un peccato, avrei voluto essere allenato da Conte. Mi aveva già voluto fortemente alla Juventus, ma appena arrivai si era dimesso. Tonali è forte, ma non è il nuovo Pirlo. È un giocatore molto bravo, può andare in una big, ma ha caratteristiche diverse da Andrea.

Fonte: Radio 105 – 105 Autogol