Romero: «Volevo tornare in Italia! Serie A migliorata, Inter ha alzato livello»

Romero è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Venezia (vedi articolo). Durante la sua conferenza stampa di presentazione, il portiere argentino ha indicato l’Inter come una delle squadre che hanno alzato il livello del campionato italiano.

MIGLIORAMENTI – Sergio Romero si è detto felice di tornare in Serie A, campionato che secondo il nuovo portiere del Venezia è migliorato anche grazie all’Inter: «Volevo tonare in Italia. Sono partito sei anni fa per l’Inghilterra ma ho sempre seguito il campionato italiano. È indubbiamente molto migliorato nel corso di questi anni. Il livello si è alzato, squadre come la Juventus, l’Inter e il Milan hanno riportato il calcio italiano a un certo livello. Noi vogliamo fare vedere a tutti le qualità del Venezia. Non vogliamo arrivare alla fine a giocarci la salvezza, anzi il l’obiettivo per una squadra con queste qualità dovrebbe essere quello di arrivare a metà classifica, ed io voglio indubbiamente aiutare ad indirizzare la squadra su questa strada, rimanere in Serie A e permettere alla società di diventare grande».

Fonte: veneziafc.it