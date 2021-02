Romero: Â«Ilicic al livello di Lukaku. Giocasse all’Inter sarebbe il miglioreÂ»

Romero: «Ilicic al livello di Lukaku. Giocasse all’Inter sarebbe il migliore»

Romero Atalanta-Milan (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP) (Photo by MIGUEL MEDINA/AFP via Getty Images)

Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, ha parlato in esclusiva ai microfoni dell’edizione online del quotidiano spagnolo El Pais. Il giocatore della squadra bergamasca ha sottolineato il livello di Josip Ilicic, affermando che se giocasse all’Inter sarebbe il miglior giocatore della Serie A.

IL MIGLIORE – Cristian Romero elogia il suo compagno di squadra Josip Ilicic, sottolineando il fatto che se giocasse in squadre come Inter o Juventus sarebbe il miglior giocatore della Serie A. Spazio anche alle sensazioni per la sfida dell’Atalanta contro il Real Madrid: «C’è differenza nel giocare contro il Real Madrid rispetto che contro Inter, Milan o Juventus. È la partita più bella della mia carriera, è a tutto un altro livello. Dovremo dare molto di più di quello che diamo in Serie A per poter eliminarli. Ilicic è un giocatore di livello tanto quanto i grandi attaccanti che ho marcato, come Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Dybala, Immobile e Lukaku. Non ha vinto molto nella sua carriera, ma non ho alcun dubbio che se giocasse per la Juventus o per l’Inter sarebbe il miglior giocatore del campionato. Fa cose che solo chi è speciale può fare. È in grado di rendere facili le cose difficili, fa assist, crea, segna. Per noi è importante che sia sempre al massimo».

Fonte: Diego Torres – El Pais