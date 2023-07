Romano: «Thuram non una punta. Al primo anno in Italia…»

Il primo acquisto dell’estate dell’Inter è stato Marcus Thuram. Fabrizio Romano non ha aspettative alte sul calciatore, lo rivela in diretta Twitch su Sos Fanta.

ASPETTATIVE – L’Inter è in questo momento senza una vera prima punta al fianco di Lautaro Martinez. Fabrizio Romano parla del nuovo acquisto in attacco: «Quanti gol pensate che faccia Thuram in Serie A? Sarà il suo primo anno in Italia, Inzaghi fa tanto turn-over e cambia sempre. Giochi il 60% delle partite in una stagione se va bene, quindi 12 gol non è così scontato che li faccia. Sono tanti 12, un gol quasi ogni tre partite, tra l’altro Thuram non è una vera e propria punta.»