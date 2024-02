Romano: «Rinnovi dell’Inter? Parlato troppo presto, pazienza!»

Fabrizio Romano, durante una diretta sul suo canale Kick, ha chiarito le situazioni di Lautaro Martinez e Nicolò Barella cercando di rendere tranquilli i tifosi dell’Inter.

RINNOVI – Fabrizio Romano ha descritto in questo modo le situazioni in casa Inter: «Io credo che si stia parlando troppo sotto tutti i punti di vista. Corretto farlo, ma Lautaro Martinez è in scadenza nel 2026. Non era in via di firme a fine anno, bisogna risolvere le differenze che ci sono. L’ottimismo rimane da entrambe le parti nonostante si sia parlato troppo in anticipo. Il giocatore e la società sono chiari nelle loro volontà. Appena si limeranno i dettagli sarà risolto tutto. Ci vorrà un po’ di pazienza anche con Barella, bisogna fare valutazioni»