Romano: “Inter, telefonata tra Conte e Zhang: si decide a fine stagione”

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano, attraverso il suo account ufficiale “Twitter”, ha riferito di una telefonata tra Antonio Conte e il presidente dell’Inter Steven Zhang. Al centro della discussione il futuro in nerazzurro del tecnico, la cui decisione sarà rimandata a fine stagione.

DISCUSSIONE – Resta in bilico il futuro di Antonio Conte all’Inter? Secondo quanto riporta l’esperto di mercato Fabrizio Romano ci sarebbe stata una telefonata nella giornata di oggi tra il tecnico e il presidente Steven Zhang. Secondo quanto riportato, non è ancora stata presa una decisione sul futuro dell’allenatore. La decisione è rimandata alla fine dell’Europa League. Solo allora si deciderà se proseguire su strade diverse, o andare avanti insieme.

#Inter situation. Phone call today between Antonio Conte and Inter president Steven Zhang. No decision has been made about his future as Inter manager. The club and Conte will decide at the end of the Europa League if it's time to separate or continue together. ⚫️🔵 @SkySport

