Romano: “Inter, sarÃ  un mercato a misura di Conte: le mosse”

Romano: “Inter, sarà un mercato a misura di Conte: le mosse”

Condividi questo articolo

Fabrizio Romano, in collegamento per gli studi di “Sky Sport”, ha esposto le prossime mosse di mercato dell’Inter. Sarà una campagna acquisti a misura di Conte

MERCATO SU MISURA – Romano sostiene che l’Inter farà un mercato tagliato su misura per accontentare Antonio Conte e risolvere i problemi visti in questa stagione: «Sicuramente sì, sarà un mercato con interventi sugli esterni. Uno è stato già preso con Hakimi, il prossimo sarà a sinistra e il suo nome è Emerson Palmieri che Conte conosce bene avendolo voluto al Chelsea. L’Inter è concentrata sugli esterni e a centrocampo con Tonali preferito. Ha già mostrato il suo valore, ora deve chiudere la trattativa col Brescia anche se ha sì del giocatore. Arriverà qualcuno anche in difesa in attesa di capire con l’attacco cosa succederà con Lautaro Martinez».