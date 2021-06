Romano: «Conte, si sono raffreddati i contatti col Real Madrid»

Nelle ultime ore è spuntato con forza il nome di Ancelotti come possibile nuovo allenatore del Real Madrid, sarebbe un clamoroso ritorno (vedi articolo). Dell’opzione ne ha parlato il giornalista di Sky Sport Fabrizio Romano, in chiave Conte.

QUOTAZIONI IN RIBASSO – Le notizie spagnole della tarda serata di ieri abbassano la possibilità che Antonio Conte vada in Liga subito dopo aver lasciato l’Inter. Ne parla il giornalista Fabrizio Romano: «Nelle ultime ore su Conte si sono raffreddati i contatti. Si sta parlando tanto, in Spagna, di un ritorno di Carlo Ancelotti: ne parlano i colleghi spagnoli. Stiamo lavorando su questo, per capire le possibilità, ma ci sarebbe anche Ancelotti fra i nomi valutati da Florentino Pérez».