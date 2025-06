Romano: «Bonny all’Inter mai in dubbio! Chivu ruolo importante»

Ange-Yoan Bonny sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Fabrizio Romano sul canale Youtube ha smentito qualsiasi tipo di inserimento nell’operazione con il Parma.

TRATTATIVA – Il club meneghino sta chiudendo il terzo acquisto dell’estate di calciomercato. Sarà un attaccante e completerà il reparto composto da Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Francesco Pio Esposito. Il quinto, ossia il jolly, non è ancora sicuro e la dirigenza ci lavorerà nei prossimi mesi. Fabrizio Romano ha detto la sua sul canale Youtube in riferimento all’annuncio che verrà: «Le ultime ore sono state quelle della chiusura per Bonny all’Inter. Negli ultimi giorni si è parlato dell’offerta dello Stoccarda, ma per Bonny c’è sempre stata solo l’Inter. Il giocatore ha voluto il club nerazzurro, da tempo i contatti ci sono stati. Addirittura prima di maggio con l’apprezzamento di Piero Ausilio per l’attaccante. L’operazione toccherà i 24 milioni più bonus, ci sarà una percentuale di rivendita è vero. Non ci sono mai stati problemi con gli agenti, il calciatore voleva solo l’Inter. Le visite mediche potrebbero essere martedì o mercoledì, si parla già di questi dettagli tecnici. L’attaccante ritroverà il suo allenatore Cristian Chivu e anche lui ha avuto un ruolo importante per convincere nella chiusura dell’operazione»