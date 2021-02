Romagnoli: Â«Milan al derby nel modo migliore possibile. Non cambia nullaÂ»

Romagnoli: «Milan al derby nel modo migliore possibile. Non cambia nulla»

LA SPEZIA, ITALY – FEBRUARY 13: Kevin Agudelo of Spezia Calcio battles for the ball with Alessio Romagnoli of AC Milan during the Serie A match between Spezia Calcio and AC Milan at Stadio Alberto Picco on February 13, 2021 in La Spezia, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Romagnoli ha parlato a Sky Sport dopo Spezia-Milan 2-0 (vedi articolo). Il difensore è dell’idea che i rossoneri si potranno riprendere prima del derby con l’Inter: giovedì prossimo c’è l’Europa League contro la Stella Rossa di Stankovic.

L’AVVERSARIO – Alessio Romagnoli, con un intervento in scivolata, ha involontariamente servito a Giulio Maggiore la palla dell’1-0 in Spezia-Milan. Intervistato da Sky Sport parla dell’avvicinamento al derby con l’Inter: «Un problema avere l’Europa League in mezzo? Siamo abituati a giocare ogni tre-quattro giorni. Anzi: ci dà l’opportunità di riscatto, perché vogliamo arrivare al derby nel miglior modo possibile. Noi puntiamo alla Champions League, poi si vedrà ad aprile. Abbiamo sbagliato partita, non siamo stati concentrati dall’inizio. Secondo me stiamo anche bene, non è questo il problema».

STESSA COSA – Per Romagnoli sarà uguale per il Milan arrivare al derby sopra o sotto in classifica: «Non cambia niente. Il derby è una partita importantissima per noi, ma vale tre punti. Ripeto: l’obiettivo è ripartire e pensare alla partita di giovedì, che è importantissima. Poi da venerdì si penserà al derby».