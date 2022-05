Romagnoli: «All’inizio tutti davano l’Inter vincente. Squadra fortissima»

Romagnoli, difensore del Milan, è a Monte-Carlo per il Gran Premio di Monaco di Formula 1. Intervistato da Sky Sport parla della lotta scudetto con l’Inter, chiusa a favore dei rossoneri domenica scorsa.

IL DUELLO VINTO – Alessio Romagnoli, da capitano del Milan, ha alzato la coppa per la vittoria della Serie A domenica scorsa. Il difensore, peraltro in scadenza di contratto, torna sulla lotta per il titolo: «Cosa ha permesso al Milan di vincere lo scudetto? Secondo me la determinazione. A noi ci davano spacciati già dall’inizio, davano tutti l’Inter vincente. Invece noi sapevamo della nostra forza e abbiamo sempre continuato a lottare. Quando abbiamo capito di essere da scudetto? Secondo me il derby di ritorno. Abbiamo sofferto molto per sessanta minuti, poi dopo siamo usciti alla grande. Abbiamo vinto una grandissima partita, perché l’Inter è stata una squadra fortissima quest’anno. Però lì abbiamo capito di poter fare qualcosa di straordinario».