Romagnoli fuori da Milan-Bologna a 15 giorni dall’Inter: le condizioni

Romagnoli non giocherà Milan-Bologna stasera (ore 20.45) a causa di un problema fisico. Lo annuncia Sky Sport, dando le condizioni del difensore. Fra quindici giorni il derby di ritorno di Coppa Italia con l’Inter.

ASSENZA ALL’ULTIMO – Alessio Romagnoli non è a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Bologna di questa sera. Il difensore, fa sapere Sky Sport, ha riportato un affaticamento muscolare. Come centrali giocheranno Pierre Kalulu e Fikayo Tomori. Le sue condizioni sono da valutare, non sembra nulla di grave stando a quanto riporta l’emittente satellitare. Ma, considerato che era anche la prima diagnosi per Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij a Liverpool (entrambi tornati a disposizione ieri, dopo quasi un mese), dovrà essere verificata l’entità dell’infortunio. E per il Milan di Romagnoli il ritorno delle semifinali di Coppa Italia con l’Inter è fra quindici giorni.