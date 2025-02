La Roma vince a Venezia di… Rigore! Ma Radu esordisce bene

Vittoria della Roma per 1-0 contro il Venezia in Laguna. Basta un calcio di rigore ai giallorossi, nonostante un buon Radu.

DI MISURA – A Venezia, la Roma va a caccia del riscatto dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan in settimana. In Laguna trova una formazione di Di Francesco totalmente rivoluzionata con ben sei giocatori nuovi in campo tra cui l’ex Inter Andrei Ionut Radu, arrivato per sostituire l’infortunato Filip Stankovic. Primo tempo equilibrato, ma ai punti è la Roma a meritarsi quantomeno il vantaggio. Al quinto minuto, doppia respinta di Radu su Mancini prima e Dovbyk poi, mentre al quindicesimo l’ex nerazzurro si ripete sull’attaccante ucraiano. Al 29′, l’occasione più grande del primo tempo della Roma con Dovbky che colpisce ancora ma Nicolussi Caviglia è provvidenziale sulla linea di porta a respingere. Nel finale, testa ancora dell’ucraino, ma Radu sembra insuperabile. Nella ripresa, la Roma parte forte e al 56′ trova il gol dell’1-0 su rigore con Paulo Dybala. La reazione del Venezia non si fa attendere e due minuti dopo sfiora il gol del pareggio con Kike Perez, ma para Svilar. Nel finale, i giallorossi riescono a difendere il buon risultato raggiunto chiudendo sull’1-0. Ora la trasferta sul campo del Porto per i playoff di Europa League.

VENEZIA-ROMA 0-1

56′ Dybala