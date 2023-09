La Roma umilia l’Empoli: sette gol! Segna pure Lukaku

Umiliante 7-0 della Roma all’Empoli, unica squadra a zero punti e zero gol segnati che domenica prossima ospiterà l’Inter. Nella goleada arriva anche il primo centro in giallorosso di Lukaku.

SENZA STORIA – La Roma si sblocca in stagione esagerando: addirittura 7-0 all’Empoli. Neanche un minuto e arriva il primo orrore dei toscani, con fallo di mano di Sebastian Walukiewicz per un rigore molto ingenuo. Lo segna Paulo Dybala al 2′, facendo iniziare il diluvio di gol. Il secondo lo fa Renato Sanches all’8′, di testa su calcio d’angolo. La Roma potrebbe dilagare già in avvio, va più volte vicina al tris che però si fa l’Empoli al 35′, con un disastro difensivo e Alberto Grassi che infila la sua porta su un inserimento di Bryan Cristante. Nella ripresa la squadra di José Mourinho non si ferma, al 55′ doppio slalom di Dybala per la doppietta personale. Poco dopo, prima di uscire, colpisce anche la traversa su punizione. A undici minuti dal 90′ gran tiro di Cristante da fuori e palla all’incrocio dei pali, per il 5-0. Manca solo Romelu Lukaku alla festa, si iscrive all’82’ servito da Andrea Belotti con un facile tocco di destro. Per Lukaku oggi prima da titolare da romanista. Poi, all’86’, angolo da sinistra e colpo di tacco di Cristante per il colpo di testa di Gianluca Mancini. Per la Roma è la prima vittoria in questa Serie A.