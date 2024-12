La Roma supera il Lecce e regala la prima vittoria a Ranieri!

La Roma supera il Lecce con il punteggio di 4-1. A segno Alexis Saelemaekers, Gianluca Mancini, Niccolò Pisilli e Manu Konè. Inutile la rete di Nikola Krstovic nel primo tempo.

PRIMA FRAZIONE – La Roma ospita il Lecce di Marco Giampaolo nella sfida valida per la quindicesima giornata di Serie A. La squadra giallorossa riesce subito a trovare la via del gol, al 13′, grazie all’inserimento vincente di Alexis Saelemaekers su assist di Stephan El Shaarawy. Per il belga si tratta del primo sigillo con i capitolini, l’occasione per ripartire dopo un inizio di stagione molto difficile sul piano personale, a causa dei problemi fisici, e di squadra. I pugliesi non si scompongono, dimostrando per la seconda volta consecutiva di saper rimettere in piedi una partita iniziata male contro una big. Al 38′, Lassana Coulibaly viene steso in area da Saud Abdulhamid, procurandosi così un calcio di rigore trasformato da Nikola Krstovic nel minuto successivo. Il primo tempo termina con il punteggio di 1-1.

La Roma trova la vittoria nel secondo tempo: prima gioia per Ranieri!

VITTORIA MERITATA – Nella seconda frazione, i capitolini si presentano con un piglio simile a quello visto all’inizio del match. Dopo le occasioni non concretizzate da Saelemaekers e Pisilli, le cui conclusioni ravvicinate vengono respinte da Vladimiro Falcone, la Roma torna in vantaggio grazie al solito Gianluca Mancini. Il difensore sfrutta un preciso cross di El Shaarawy, al 59′, per avvitarsi di testa e siglare il 2-1. I giallorossi sfruttano l’onda dell’entusiasmo per triplicare, al 66′, con il preciso destro di Niccolò Pisilli, su assist di Saud, che si insacca alla sinistra della porta difesa da Falcone. A rendere ancora più rotondo il risultato è il gol di Manu Konè all’86’. Il francese riceve da Pisilli a ridosso dell’area di rigore, si fa spazio tra un paio di avversari e incrocia col destro. I giallorossi trovano così la prima vittoria da quando Claudio Ranieri è tornato a Trigoria, auspicandosi che possa rappresentare un nuovo inizio.

ROMA-LECCE 4-1, IL TABELLINO:

13′ Saelemaekers (R), 39′ Krstovic (L), 59′ Mancini (R), 66′ Pisilli (R), 86′ Konè (R).